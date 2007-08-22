Dernières actus
STARDUST: Wish of Witch en démo
Xbox Game Pass : encore plus de ...
Freestyle Football 2 s'offre une...
Comment les casinos en ligne ada...
Publié le Mercredi 21 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Love Eternal : un jeu de plateformes narratif
Enlèvement d'enfant...Love Eternal est un jeu de plateformes, de type run & jump, parce que vous allez drôlement courir et aussi drôlement sauter, dévemloppé par Brika et édité par Ysbryd Games.
Il va bientôt sortir sur PC, sur Steam, en date du 19 février prochain. Une démo est d'ores et déjà disponible pour le tester gratuitement.
Vous y incarnez Maya, une enfant enlevée de sa famille par une divinité oubliée. Pourquoi ? PARCE QUE !
Il vous faudra passer les 100 niveaux pour revenir chez vous. Au fil du temps, vous découvrirez l'histoire derrière cet enlèvement.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Reanimal est en précommande sur Nintendo Switch 2
- GamAlive Awards 2025 : on récompense les meilleurs jeux de l'année !
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- (TEST) Thief VR: Legacy of Shadow (PSVR2, MetaQuest, Steam VR)
- (TEST) Sharkoon Skiller SGH40W, un bon casque gaming sans fil
Dernières Vidéos
- Les jeux Far Cry passent à 60 FPS
- Belle Citique, un jeu de construction tranquille
- Enshrouded arrive en version finale
- Moto Rush Reborn s'offre une démo
- Tavern Talk Stories: Dreamwalker, un visual novel inspiré de D&D
- Life is Strange: Reunion, la fin de la saga
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD