Publié le Mercredi 21 janvier 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
STARDUST: Wish of Witch en démo
Une fille au masculin, une fille au fémininJeu de rôle stratégique et tactique, STARDUST: Wish of Witch sortira sur PC, via Steam, au deuxième trimestre de cette année. Le jeu est développé par Kniv Studio Co, un studio coréen.
Bonne nouvelle, vous pouvez d'ores et déjà tester gratuitement le jeu via une démo. Elle propose une heure et demie de jeu.
Réalisé en pixel art, façon JRPG des années 90, le jeu propose un garmeplay au tour par tour. Jeu solo, il raconte l'histoire de deux jeunes filles, une guerrière garçon manqué et son amie mage, qui partent à l'aventure à travers les étoiles et vont combéattre le mal.
C'est aussi un jeu basé sur le passage à l'âge adulte...
