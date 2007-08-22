Dernières actus
Publié le Mardi 20 janvier 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Hungry Horrors, un jeu d'horreur et de cartes
Un thème horribleHungry Horrors est un jeu d'horreur, comme son nom l'indique. Il base son gameplay sur du Deck Building et donc l'utilisation de cartes à jouer, avec ambiance folklore anglais et irlandais.
Développé par Clumsy Bear Studio, le jeu vient de sortir sur PC, via Steam, en accès anticipé. Il est proposé à 10,95 €. Bonne nouvelle, une démo est disponible pour tester le jeu avant de l'acheter.
Le but du jeu est de cuisiner des plats traditionnels anglais et irlandais (oui, oui, on sait...) pour nourrir des créatures mythiques. Il faut les rassasier avant qu'ils n'arrivent à leur faim, c'est le cas de le dire, bref avant qu'ils ne vous tuent.
Au fil de l'aventure, vous développerez vos compétences et gagnerez de nouvelles cartes.
Un jeu basé sur la cuisine anglaise, c'est peut-être là la vraie horreur du jeu. Fallait oser en tout cas.
