- Retour sur les jeux de 2025

Publié le Lundi 19 janvier 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

File dans ta chambre

Presque 3 ans après la dernière vidéo, preuve qu'ils ont autre chose à foutre dans la vie (ou que ce sont de grosses feignasses) (ou les deux), nos trois joueurs expérimentés (on dit ça juste parce qu'ils commencent à être vieux) reviennent sur l'année 2025.Steven, Vincent et Thibault font le bilan de ce qu'ils ont aimé, de ce qu'ils ont moins aimé et ce qu'ils n'ont pas aimé du tout.Durant 2h, ils racontent beaucoup de conneries, assument leurs goûts de merde et prouvent que le jeu vidéo est, avant tout, pluriel.Il s'agit, finalement, comme d'habitude, d'une simple discussion entre potes, et l'envie de partager avec vous leurs coups de coeur et leurs coups de gueule.Jetez-y un oeil et n'hésitez pas à les insulter dans les commentaires. Ils aiment ça.