Publié le Lundi 19 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Kingdom Loop, un nouveau roguelike tactique
La quête du GraalMélange de jeu de gestion de royaume, de conquête, de deck building et de roguelike, tout ça à la fois, Kingdom Loop vous plonge en pleine bataille du Graal. Les humains et les morts-vivants vont combattre pour retrouver le St Graal, responsable du retour des morts à la vie.
Le but : revenir à l'ordre ancien pour les humains, devenir plus puissants pour les zombies.
Vous allez choisir un héros (4 disponibles par faction), chacun ayant ses propres compétences bonus, et allez explorer le monde à la recherche du Graal. Au fil de votre progression, vous allez découvrir de nouvelles zones : plus de 200 tuiles différentes sont prévues. t vous allez combattre (au tour par tour), bien entendu.
Le jeu sort dans les prochaines semaines sur PC, via Steam. Une démo est d'ailleurs déjà disponible pour le tester. Des versions PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 sont prévues plus tard dans l'année.
