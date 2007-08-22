Dernières actus
Publié le Lundi 19 janvier 2026 à 10:00:00
Les deux jeux Orwell débarquent sur Nintendo Switch
Surveillance maximaleOrwell : Keeping an Eye On You est sorti en 2016. Dans le jeu, vous travaillez pour la sécurité nationale et devez identifier les responsables de plusieurs attentats terroristes. Pour mener à bien votre enquête, vous avez accès à toutes les informations de tous les citoyens, dans un pays où le gouvernement, totalitaire, contrôle tout et tout le monde.
A partir d'une seule suspecte, vous devez réussir à démanteler tout le réseau.
Mais êtes-vous réellement du bon côté ?
Orwell : Ignorance is Strength est, quant à lui, sorti en 2018. Vous y incarnez un membre des renseignements qui doit démêler le vrai du faux des informations responsables de l'escalade des tensions politique entre votre pays et le pays voisin. Vous pourrez aussi manipuler la vérité... et les gens...
Les deux jeux, développés par Osmotic Studios et édités par Daedalic Entertainment, déjà disponibles sur PC, sortent le 21 janvier sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Attention, seul le premier est disponible en français.
