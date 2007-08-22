Dernières actus
Publié le Mardi 20 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
The Run : un nouveau jeu en Full Motion Video
A l'ancienneTrès à la mode dans les années 90, le FMV (Full Motion Video) est un genre de production proposant de vrais acteurs comme personnages de jeux vidéo.
The Run est un jeu en FMV. Un jeu d'aventure prévu sur PC, à sortir le 5 février prochain sur Steam.
Déjà sorti sur mobiles, The Run est un thriller dans lequel vous allez suivre une influenceuse fitness, poursuivie par des tueurs. Au fil de sa traque, sa survie sera conditionnée aux choix que vous ferez durant l'aventure.
20 morts différentes et 5 fins possibles sont prévues. Deux modes de jeu sont également proposés : un mode chronométré, pour vous mettre la pression au moment des choix, et un mode pause, pour jouer en groupe (les décisions seront faites en fonction du plus grand nombre).
