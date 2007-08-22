The Run : un nouveau jeu en Full Motion Video

Dernières actus

Tides of Tomorrow repoussé à a...

(TEST) Animal Crossing: New Hori...

Retour sur les jeux de 2025

Kingdom Loop, un nouveau rogueli...

Tackle for Loss, un roguelike fo...

 

Publié le Mardi 20 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

 

The Run : un nouveau jeu en Full Motion Video

A l'ancienne

Très à la mode dans les années 90, le FMV (Full Motion Video) est un genre de production proposant de vrais acteurs comme personnages de jeux vidéo.

The Run est un jeu en FMV. Un jeu d'aventure prévu sur PC, à sortir le 5 février prochain sur Steam.

Déjà sorti sur mobiles, The Run est un thriller dans lequel vous allez suivre une influenceuse fitness, poursuivie par des tueurs. Au fil de sa traque, sa survie sera conditionnée aux choix que vous ferez durant l'aventure. 

20 morts différentes et 5 fins possibles sont prévues. Deux modes de jeu sont également proposés : un mode chronométré, pour vous mettre la pression au moment des choix, et un mode pause, pour jouer en groupe (les décisions seront faites en fonction du plus grand nombre).

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie

- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos

- Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti

- Reanimal est en précommande sur Nintendo Switch 2

- GamAlive Awards 2025 : on récompense les meilleurs jeux de l'année !

- Quarantine Zone: The Last Check est sorti

- (TEST) Thief VR: Legacy of Shadow (PSVR2, MetaQuest, Steam VR)

Dernières Vidéos

- Marathon annoncé pour le 5 mars

- Hungry Horrors, un jeu d'horreur et de cartes

- The Run : un nouveau jeu en Full Motion Video

- Tides of Tomorrow repoussé à avril

- Retour sur les jeux de 2025

- Kingdom Loop, un nouveau roguelike tactique

- Tackle for Loss, un roguelike foot américain

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55229-the-run-aventure-fmv-pc-trailer-video-gameplay