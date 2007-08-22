Dernières actus
Comment les casinos en ligne ada...
Les meilleurs casinos en ligne r...
Marathon annoncé pour le 5 mars
Hungry Horrors, un jeu d'horreur...
Publié le Mercredi 21 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Freestyle Football 2 s'offre une nouvelle vidéo
Tout le monde il est beauFreestyle Football 2 lancera sa bêta fermée le 30 janvier prochain. Elle sera disponible jusqu'au 2 février. Pour vous y inscrire, il suffit d'aller vous inscrire sur le site officiel du jeu.
Signé du studio coréen Joycity, Freestyle Football 2 est un jeu de foot qui vous entraîne dans l'univers du foot de rue.
Que vous soyez grand, petit, athlétique, bedonnant, massif, gros, vous avez votre place sur le terrain. Un sport populaire, fun, type arcade, qui se veut avant tout rythmé et spectaculaire à jouer.
Le jeu est prévu sur PS5 et Xbox Series.
Et donc, une niouvelle vidéo a été publiée pour montrer un peu plus le jeu :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Reanimal est en précommande sur Nintendo Switch 2
- GamAlive Awards 2025 : on récompense les meilleurs jeux de l'année !
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- (TEST) Thief VR: Legacy of Shadow (PSVR2, MetaQuest, Steam VR)
- (TEST) Sharkoon Skiller SGH40W, un bon casque gaming sans fil
Dernières Vidéos
- Les jeux Far Cry passent à 60 FPS
- Belle Citique, un jeu de construction tranquille
- Enshrouded arrive en version finale
- Moto Rush Reborn s'offre une démo
- Tavern Talk Stories: Dreamwalker, un visual novel inspiré de D&D
- Life is Strange: Reunion, la fin de la saga
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD