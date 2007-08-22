Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour janvier

Publié le Mercredi 21 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Du bon, du moins bon

Resident Evil Village (Cloud, Console et PC) – le 20 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Console et PC) – le 20 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass MIO: Memories in Orbit (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) – le 20 janvier – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) – le 20 janvier – Game Pass Ultimate, PC Game Pass Death Stranding Director’s Cut (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 21 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 21 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass RoadCraft (PC) – le 21 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(PC) – le 21 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Ninja Gaiden Ragebound (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 21 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 21 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass The Talos Principle 2 (PC et Xbox Series X|S) – le 27 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(PC et Xbox Series X|S) – le 27 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Anno: Mutationem (Cloud, Console et PC) – le 28 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Console et PC) – le 28 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Drop Duchy (Cloud, Console et PC) – le 28 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Console et PC) – le 28 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass MySims: Cozy Bundle (PC) – le 29 janvier – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(PC) – le 29 janvier – Game Pass Ultimate, PC Game Pass Warhammer 40,000: Space Marine II (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 29 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 29 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Indika (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 2 février – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :