Publié le Mercredi 21 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour janvier
Du bon, du moins bonLe catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.
Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :
- Resident Evil Village (Cloud, Console et PC) – le 20 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- MIO: Memories in Orbit (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) – le 20 janvier – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Death Stranding Director’s Cut (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 21 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- RoadCraft (PC) – le 21 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Ninja Gaiden Ragebound (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 21 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- The Talos Principle 2 (PC et Xbox Series X|S) – le 27 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Anno: Mutationem (Cloud, Console et PC) – le 28 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Drop Duchy (Cloud, Console et PC) – le 28 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- MySims: Cozy Bundle (PC) – le 29 janvier – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Warhammer 40,000: Space Marine II (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 29 janvier – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Indika (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 2 février – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
