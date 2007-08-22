Dernières actus
Formula Legends - Legacy Edition...
Rival Stars Horse Racing est sor...
River City Saga: Journey to the ...
Publié le Vendredi 5 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Dodo Duckie! arrive aussi sur Xbox Series
Faites le canardDodo Duckie! est un jeu développé par le studio indépendant BornMonkie, Dodo Duckie! vient d'être annoncé pour le 23 juillet. Il sortira sur PC, sur Steam et sur Xbox Series. Cette dernière plateforme vient d'être confirmée.
Le jeu suit l'histoire de Dodo le canard, qui a toujours vécu en sécurité dans une ferme entourée de poules. Un jour, il se réveille et découvre que ses amis ont été enlevés par des aliens. Il va donc quitter la ferme pour essayer de les sauver.
Au fil de votre progression, vous débloquerez des capacités spéciales vous permettant de faire basculer les niveaux, révélant ainsi une toute nouvelle perspective. Vous rencontrerez une série de personnages originaux, découvrirez des passages secrets, dénicherez des trésors cachés et résoudrez des énigmes mêlant 2D et 3D. Votre objectif : déjouer les plans des aliens et ramener tout le monde à la maison.
Le jeu utilise des mécanismes de plateforme-réflexion en 2D pour l'exploration, la collecte de pièces et la navigation.
Une nouvelle vidéo a été mise en ligne :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- The Punisher : One Last Kill, la critique du film
- Wheelmates : le jeu de voitures en coop s'offre une démo et un trailer
- Kingfish, un roguelite coopératif asymétrique
- (TEST) Glorious GHS Eternal RGB Audio Headset, un nouveau casque gamer
- Farever : le RPG Zelda-like est sorti en accès anticipé
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
Dernières Vidéos
- 1666 : Amsterdam, un nouveau jeu d'aventure sombre
- Lords of the Fallen II sortira à la rentrée
- Star Wars Zero Company, un nouveau jeu tactique
- The Blood of Dawnwalker dévoile une nouvelle vidéo
- Star Wars: Galactic Racer se dévoile
- Resident Evil Veronica annoncé
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD