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Publié le Vendredi 5 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
eFootball Kick-Off! est sorti
On sait, mais bon...eFootball Kick-Off! est sorti en esclusivité sur Nintendo Switch 2. Le jeu est désormais disponible au prix de 19,99 €.
Inspiré de la série PES, le jeu proposera tout ce qu'un jeu de foot classique peut proposer : jeu solo, multi en ligne ou en local, et plusieurs modes de jeu.
Vous pouvez notamment dans le mode Circuit mondial, créer votre prore équipe et vous lancer dans des tournois. Vous pouvez alors recruter des joueurs d'équipes vaincues et récupérer de l'argent pour débaucher les meilleurs joueurs des autres équipes.
Dans le mode Coupe Internationale, vous pouvez participer à la Coupe du Monde (appelée différemment puisque Konami n'en a pas les droits). Enfin, un mode débutant, à 6 contre 6, est aussi présent.
On l'a testé. On n'a pas aimé.
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