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Publié le Jeudi 4 juin 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir sort sur Nintendo Switch 2 en septembre
Raté pour les vacancesLEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir est sorti sur PC, PS5, Xbox Series. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test ici et vous vous rendrez compte que, oui, c'est plutôt chouette comme jeu.
Mais le jeu est aussi prévu sur Nintendo Switch 2.
La date de sortie vient d'être révélée et il faudra être patient... Dommage si vous espériez y jouer pendant vos vacances : le jeu est annoncé pour le 18 septembre.
En tout cas, LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir, c'est de l'humour, de la baston, des personnages phares comme Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman, Talia al Ghul, le Joker, Poison Ivy, Mr. Freeze, Double-Face, Ra's al Ghul, Bane et d'autres encore... Et vous pourrez arpenter Gotham comme il vous plaira puisque la ville sera proposée en monde ouvert.
Bref, si vous aimez les LEGO, si l'univers de Batman vous tente, voilà de quoi passer de longues heures à combattre le crime et aider la veuve et l'orphelin.
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