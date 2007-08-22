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Publié le Jeudi 4 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Hack 'n' Stack, un petit party game sur PC et Nintendo Switch
Saletés de blobs !Petit party game inspiré des Tower Defense, Hack 'n' Stack est développé par le studio canadien Triple Boris et édité par Dodo Tako. Il sortira dans les prochaines semains sur PC, sur Steam et sur Nintendo Switch. Une démo devrait débarquer prochainement, le 15 juin prochain, sur PC.
En équipe, vous allez devoir ramasser des ressources pour améliorer les défenses de votre base. Vous pourrez aussi bloquer certains chemins, via des barricades.
Et une fois tout installé, il faudra vous joindre au combat pour repousser les ennemis. En effet, des espèces de blobs violets vous assaillent.
Vous pourrez incarner une mouette, un requin et tout un tas d'autres animaux antropomorphes.
Le jeu sera jouable en coop locale ou en ligne. Vous y découvrirez même un mode Histoire.
Le gameplay se base sur la physique.
On vous laisse le découvrir en vidéo :
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