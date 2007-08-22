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Publié le Jeudi 4 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
The Guild – Europa 1410 arrive en accès anticipé
L'été sera chargéThe Guild - Europa 1410 sortira en accès anticipé le 16 juillet prochain. La date vient d'être annoncée. Il sera proposé sur PC, sur Steam.
The Guild – Europa 1410 est un 4X qui s'inspire du jeu Europa 1400: The Guild sorti en 2006.
Vous allez y développer une nouvelle dynastie et tenter d'asseoir sa domination sur le monde, année après année, siècle après siècle. Vous devrez étendre votre influence, que ce soit via les conquêtes, la politique ou le commerce. Pots-de-vin, vols, meurtres seront inévitables...
11 professions pourront être choisies pour débuter l'aventure : maçon, parfumeur, voleur, garde, forgeron, menuisier, tailleur, alchimiste, prédicateur, aubergiste ou brigand.
Que vous embrassiez une profession honnête ou non, vous aurez les mêmes chances.
Pour durer dans le temps, les mariages seront aussi importants. Vous pourrez choisir d'embrasser n'impore quel métier pour arriver à vos fins : voleur, forgeron, garde, prêtre, marchand... et faire peu à peu votre trou dans le grand monde...
Le jeu est développé par le studio Ashborne Games et est édité par THQ Nordic.
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