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Publié le Jeudi 4 juin 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Salvation Denied se dévoile en vidéo et en démo
Jetez-y un oeil !Salvation Denied est un jeu de construction à jouer de 1 à 4 joueurs en coop. Il est prévu sur PC, Xbox Series et PS5. Une nouvelle vidéo vient de paraître et une démo est désormais disponible, sur Steam. Vous pouvez donc d'ores et déjà mettre la main sur le jeu pour voir de quoi il retourne.
Développé par Firevolt, édité par Digital Vortex Entertainment, Salvation Denied vous demande de construire des choses. Des bâtiments, des tours... de grosses structures, si possible. Le problème, c'est que pour construire, vous avez des outils loufoques. Des canons à gravité, des pistolets à mousse, des jetpacks... vous devrez aussi utiliser de grosses machines délirantes.
Et surtout, chaque bloc de construction a sa propre physique, son propre poids... Tout peut se casser la gueule à tout moment. La coordination du groupe est primordiale.
On a hâte de mettre les mains dessus, tellement ça a l'air drôlement con !
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