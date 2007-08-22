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Publié le Jeudi 4 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Infinity: HexaDome Tactics, adapté du jeu de plateau
Les figurines prennent vieDéveloppé par le studio canadien Blindspot Games, Infinity: HexaDome Tactics est le premier jeu vidéo adapté du jeu de plateau Infinity (jeu de plateau à base de figurines, se déroulant dans un univers SF).
Le jeu sera un jeu tactique au tour par tour, à jouer en 1v1. Vous pourrez aussi affronter l'IA du jeu.
Vous devrez constituer votre équipe de champions, chacun ayant ses propres stats, ses propres caractéristiques, ses propres forces. Combat à distance, mêkée, contrôle, soutien... à vous de bien les choisir, selon vos besoins et selon votre manière de jouer.
Il faudra anticiper les mouvements ennemis, remplir des objectifs de mission et des cartes tactiques serontà jouer au bon moment. Il faudra aussi bien gérer vos ressources.
Le jeu sortira cet automne, sur PC, sur Steam. Une première vidéo a été mise en ligne.
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