(TEST) eFootball Kick-Off! (Nintendo Switch 2)

Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 12:45:00 par Cedric Gasperini

Rendez-vous manqué

Les jeux de foot, ça a toujours été mon truc. Oh, non pas que je sois d'un niveau extraordinaire, loin de là. J'ai autre chose à foutre de ma vie que de passer tout mon temps libre à m'astiquer la manette sur du ballon rond virtuel.Mais j'en ai saigné plus d'un, depuis une bonne quarantaine d'années, et mon plaisir est toujours là. J'aime bien faire une petite partie de temps en temps, pour le plaisir.Découvrir un nouveau jeu de foot, c'est toujours l'espoir d'un nouvel émerveillement, la promesse de parties endiablées, seul ou entre potes.Mais parfois, c'est aussi une belle déception. Encore.