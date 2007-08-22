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Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 12:20:00 par Cedric Gasperini
Stuntman: Hollywood, un jeu de cascades !
L'homme qui tombe à picSaber Interactive, à qui l'on doit des jeux aussi variés que Snowrunner, Evil Dead, Expeditions: A MudRunner Game ou John Carpenter's Toxic Commando, développe actuellement Stuntman: Hollywood, un jeu dans lequel vous allez incarner un cascadeur.
En voiture, à moto ou à bord de n'importe quel engin, vous allez devoir réaliser les cascades les plus dangereuses et délirantes, pour l'amour du 7e art.
Développé en collaboration avec Universal, le jeu s'inspire des séries et films célèbres tels que Retour vers le Futur, Miami Vice, K2000, Fast & Furious...
Le jeu est prévu sur PC, Xbox Series et PS5.
Une première vidéo donne le ton :
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