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Publié le Jeudi 4 juin 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Garden and a Goat : nouvelle vidéo et démo
Un jeu bêêêête comme chouGarden and a Goat est développé par Contemplation Games et sortira dans les prochaines semaines, sur PC, sur Steam. Bonne nouvelle, une démo est désormais disponible pour tester le jeu.
Il s'agit d'un petit jeu relaxant et familial qui vous propose de partir aider des écosystèmes en détresse, accompagné de votre chèvre de compagnie. Il faudra redonner vie à des jardins dévastés, en replantant la flore locale, en enlevant les mauvaises herbes, puis en attirant les animaux et en les choyant.
Vous pourrez par exemple les caresser, jouer avec, leur donner des friandises ou même placer des décorations qu'ils aiment bien, pour qu'ils se sentent bien et restent.
Des animaux rares pourront apparaître et agrémenter votre collection.
Une nouvelle vidéo a été publiée :
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