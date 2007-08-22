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Publié le Jeudi 4 juin 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Xbox Game Pass : les nouveautés de juin
Un tout petit moisTous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.
Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.
Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :
- Herdling (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 4 juin - Désormais disponible dans le Game Pass Premium ; rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass
- Total Chaos (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 4 juin - Désormais disponible dans le Game Pass Premium ; rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass
- Solarpunk (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 8 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass
- Undisputed (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 8 juin - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Persona 5 Royal (Cloud, Console et PC) – 9 juin - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Beastro (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Frog Sqwad (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass
- Junkster (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 16 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass
- EA Sports UFC 6 : essai anticipé EA Play (Console) – à partir du 12 juin - Game Pass Ultimate
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege : ensemble Bushido de Blitz (Cloud, Console et PC) – disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass
- Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console et PC)
- Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Console et PC)
- Scott Pilgrim vs. The World (Cloud, Console et PC)
- Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition (Cloud, Console et PC)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Cloud, Console et PC)
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