Xbox Game Pass : les nouveautés de juin

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Publié le Jeudi 4 juin 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

 

Xbox Game Pass : les nouveautés de juin

Un tout petit mois

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.

Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.

Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :
  • Herdling (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 4 juin - Désormais disponible dans le Game Pass Premium ; rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass
  • Total Chaos (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 4 juin - Désormais disponible dans le Game Pass Premium ; rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass
  • Solarpunk (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 8 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass 
  • Undisputed (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 8 juin - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • Persona 5 Royal (Cloud, Console et PC) – 9 juin - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • Beastro (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Frog Sqwad (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass 
  • Junkster (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 16 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass 
Mises à jour et contenus additionnels
  • EA Sports UFC 6 : essai anticipé EA Play (Console) – à partir du 12 juin - Game Pass Ultimate
Avantages en jeu
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege : ensemble Bushido de Blitz (Cloud, Console et PC) – disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass
Ils nous quittent 15 juin
  • Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console et PC)
  • Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Console et PC)
  • Scott Pilgrim vs. The World (Cloud, Console et PC)
  • Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition (Cloud, Console et PC)
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Cloud, Console et PC)

 

 
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