Xbox Game Pass : les nouveautés de juin

Publié le Jeudi 4 juin 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un tout petit mois

Herdling (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 4 juin - Désormais disponible dans le Game Pass Premium ; rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 4 juin - Désormais disponible dans le Game Pass Premium ; rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass Total Chaos (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 4 juin - Désormais disponible dans le Game Pass Premium ; rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 4 juin - Désormais disponible dans le Game Pass Premium ; rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass Solarpunk (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 8 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 8 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass Undisputed (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 8 juin - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 8 juin - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Persona 5 Royal (Cloud, Console et PC) – 9 juin - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Console et PC) – 9 juin - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Beastro (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Frog Sqwad (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass

(Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass Junkster (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 16 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass

EA Sports UFC 6 : essai anticipé EA Play (Console) – à partir du 12 juin - Game Pass Ultimate

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege : ensemble Bushido de Blitz (Cloud, Console et PC) – disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console et PC)

Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Console et PC)

Scott Pilgrim vs. The World (Cloud, Console et PC)

Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition (Cloud, Console et PC)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Cloud, Console et PC)

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :Mises à jour et contenus additionnelsAvantages en jeuIls nous quittent 15 juin