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Publié le Jeudi 4 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Clair Obscur: Expedition 33 entre au Musée d'Orsay
Soirée d'exceptionLe relativement surcôté (si, si, je dis ce que je veux, je suis chez moi) Clair Obscur: Expedition 33 entre au Musée d'Orsay. Pendant une semaine, le jeu vidéo sera présenté dans le cadre d'une exposition baptisée « Renoir et l'amour : la modernité heureuse ».
L'esthétique du jeu étant inspirée de la France de la Belle Époque et de la relation du couple Renoir-Aline, le Musée fait un parallèle entre l'artiste et l'oeuvre vidéoludique.
Du 23 au 28 juin, l'exposition mettre en parallèle des images de Clair Obscur: Expedition 33 et des collections du musée d’Orsay.
Un événement spécial est prévu pour la soirée du 25 juin. De 19h à 22h, outre l'accès aux expositions « Renoir et l'amour : la modernité heureuse », « Renoir dessinateur » et à l’accrochage exceptionnel Clair Obscur: Expedition 33, vous pourrez rencontrer les créateurs du jeu (de 19h30 à 20h15) lors d'une conférence réunissant Guillaume Broche (Directeur Créatif) et Nicholas Maxson-Francombe (Directeur Artistique) et Paul Perrin, Conservateur en chef, directeur de la conservation et des collections du musée d’Orsay.
Enfin, de 20h45 à 21h15, un mini-concert de la bande originale de Clair Obscur: Expedition 33, composée par Lorien Testard et Alice Duport-Percier, sera donné dans la grande nef du musée d’Orsay.
La vente des tickets débutera le 9 juin à partir de 11h, sur le site officiel du musée.
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