(TEST) The Caribou Trail (PC)

Publié le Jeudi 4 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

L'enfer des tranchées

On ne remettra jamais en cause le devoir de mémoire. En ces temps particulièrement troublés, il est plus que nécessaire pour dénoncer la haine et l'intolérance, mais aussi la folie des hommes et l'absurdité de la guerre.Mais on peut le faire manière intéressante. Avec soin. Et apporter un supplément d'âme et un supplément d'intérêt en offrant, par exemple, un jeu au gameplay réussi.Ce fut le cas du jeu Soldats Inconnus, par exemple, signé Ubisoft et qui reste encore aujourd'hui un modèle de réussite.Malheureusement, parfois, malgré toute la bonne volonté des développeurs, la sauce ne prend pas...