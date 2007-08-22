River City Saga: Journey to the West est sorti

Publié le Vendredi 5 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Baston bollywoodienne

River City Saga Journey to the West: The Battle of India est désormais disponible. Le jeu est développé par ARc System Workds Co. Ltd, à qui l'on doit la saga River City. Il est sorti sur Nintendo Switch, PC (Steam) et PS5.Inspiré du roman chinois « La Pérégrination vers l'Ouest », le jeu permet d'incarner Kunio en tant que Sun Wukong, Zhu Bajie, Sha Wujing, et Tang Sanzang. Les joueurs débuteront avec Sun Wukong, puis débloqueront Zhu Bajie et enfin Sha Wujing, spécialisé dans les attaques à distance. De quoi proposer trois styles de jeu différents.Il s'agit toujours d'un beat'em all en pixel art, mais cette fois-ci, tourné vers le roguelike solo.On y retrouve aussi les personnages croisés dans le précédent opus, River City Saga: Three Kingdoms Next mais aussi Rival City Melee ou Rival City: Rival Showdown.Le jeu est proposé au prix de 19,99 €.