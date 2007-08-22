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Publié le Vendredi 5 juin 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
L'Âge de glace : le réveil du volcan, la bande-annonce du film
Un retour attendu !Manny le mammouth, Diego le tigre à dents de sabre, Sid le paresseux, Buck la belette borgne, Ellie la compagne de Manny, accompagnée des deux petits oppossums Crash et Eddie, et enfin, l'écureuil préhistorique Scrat accompagné de Baby Scrat, tous sont de retour pour une nouvelle aventure de l'âge de glace.
L'Âge de glace : le réveil du volcan, est réalisé par John Donkin et sortira le 3 février 2027 au cinéma.
Entre dinosaures et éruptions volcaniques, nos héros vont devoir traverser de nouveaux recoins du Monde Perdu.
Une première bande-annonce a été diffusée.
Et ça fait du bien de les retrouver !
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