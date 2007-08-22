Fields of Aaru : un jeu de vie dans l'au-delà égyptien

Publié le Vendredi 5 juin 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu de mort alors ?

Dans Fields of Aaru, vous vous retrouvez dans l'au-delà de l'Egypte antique. Vous allez y vivre une seconde vie. Ou une premlère mort, ça dépend d'où on se place.Vous allez construire une maison au bord du Nil, aider les habitants alentours, reconstruire le village et ses infrastructures, cultiver, pêcher, couper du bois, mais aussi partir dans le désert pour explorer les ruines où se cachent des secrets.Au fil de l'aventure, vous allez remettre des maison et boutiques sur pied, et des outils antiques.Un jeu de vie, ou de mort, tranquille et cosy. Il est développé par Zymartu Games et sortira sur PC, sur Steam. Aucune date de sortie n'a été dévoilée, mais une bande-annonce vous permettra de découvrir ce petit jeu, à l'ambiance et aux graphismes plutôt sympathiques.