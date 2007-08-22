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Publié le Vendredi 5 juin 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Formula Legends - Legacy Edition est sorti sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2
La F1 alternativePetit jeu sympathique, mais pas inoubliable, loin de là, que nous avions testé lors de sa sortie l'année dernière, Formula Legends revient dans Formula Legends - Legacy Edition.
Le jeu est disponible pour PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Il comprend le jeu de base et 8 DLC : Raw Power Pack, Tech Power Pack, Pionner Pack, Early 2010’s Season Pack, Turbo Power Pack, Late 2020’s Season, Iconic Tracks, Formula E: Electric Evolution.
Vous allez parcourir plusieurs modes de jeu : Histoire, qui vous permet de retracer l’Histoire de la F1, des années 60 à aujourd’hui. Un mode long, avec d’innombrables courses, qui devrait vous occuper un bon moment. Ajoutez des courses simples, un mode championnat, un tuto, un mode contre-la-montre… sans oublier un garage où vous pourrez admirer les monoplaces que vous aurez débloqué au fil de vos courses.
Développé par le studio italien 3DClouds, le jeu Formula Legends est un jeu de courses de Formule 1 qui se veut accessible. Les DLC ajoutent des voitures, des circuits, des compétitions, et j'en passe.
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