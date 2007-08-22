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Publié le Vendredi 5 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Tickets, Please! : le chaos à la SNCF
Faut tout jeter sur les voies ?Dans Tickets, Please!, vous incarnez l'homme à tout faire d'un train. Vous jouez le rôle du contrôleur, mais aussi devez nettoyer les wagons, déboucher les toilettes, réparer les pannes...
Vous pourrez aussi améliorer le confort des wagons au fil de l'argent gagné, vous pourrez retrouver les propriétaires des objets perdus ou les revendre...
Chaque décision peut engendrer une sorte de chaos sur rails...
On retiendra surtout que les passagers sans billets et les saletés devront être jetés par la porte...
Développé par BalckBeak Games et édité par Three River Games, le jeu est prévu sur PC, sur Steam, en fin d'année prochaine... Un Playtest arrive bientôt, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant.
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