- MIO: Memories in Orbit est sorti

Publié le Mercredi 21 janvier 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

C'est beau !

MIO: Memories in Orbit vient de sortir sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est développé par Douze Dixièmes et édité par Focus Entertainment.Il s'agit d'un jeu solo de plateforme, d'exploration et d'aventure, Vous allez y suivre l'histoire de Mio, un petit robot qui vient de se réveiller à l'intérieur de L'Arche. Autrefois entretenue par des IA, les Perles, l’Arche est désormais à l'abandon et est envahie par une végétation où circulent des machines détraquées.Vous devrez explorer l'Arche, combattre les robots corrompus et retrouver vos souvenirs afin de comprendre ce qui s'est passé.Les développeurs ont mis l'accent sur l'ambiance, graphique et sonore. A découvrir en vidéo, bien entendu.