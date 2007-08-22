Dernières actus
Publié le Jeudi 22 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Belle Citique, un jeu de construction tranquille
Pépère constructeurDans Belle Citique, vous allez construire des villes et villages, à la cool, en prenant votre temps. Dans une ambiance médiévale, vous allez pouvoir créer des châteaux, des palais, de simples maisons, des parcs, des jardins, des portes, des ponts, des murailles, mais aussi faire évoluer vos bâtiments en rajoutant des tours, des flèches, des domes, modifier les couleurs...
Tout se fait à partir de blocs. Et vous pouvez les empiler, les mélanger... tout se change, tout se transforme.
Pas de limite de temps, pas de pression, c'est juste de la construction tranquille.
Le jeu est développé par Willis Studios et sortira prochainement sur PC, via Steam. Une vidéo a été mise en ligne, histoire de vous faire découvrir l'ambiance et le style graphique, singulier.
