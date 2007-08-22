Dernières actus
Publié le Jeudi 22 janvier 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Enshrouded arrive en version finale
Va quand même falloir être patientSorti en accès anticipé il y a deux ans, le jeu Enshrouded arrive en version finale dans les prochains mois. Sa sortie est en effet prévue pour cet automne. On a donc encore un peu de temps, mais c'est l'occasion pour les développeurs de faire le point et de dévoiler ce qu'ils ajouteront au jeu durant toute cette année, jusqu'à sa réalisation en version 1.0.
Pour rappel, Enshrouded est un RPG d'action-survie en coopération développé par Keen Games.
Le jeu permet à 16 joueurs de jouer en coop de construire de nombreux bâtiments et infrastructures. Il se déroule sur le continent d'Embervale, où vous incarnez Flameborn, l'un des derniers survivants d’une race de puissants guerriers. Alors qu'un brouillard maléfique envahit les terres, vous allez vous lancer dans une aventure épique pour sauver votre Royaume et affronter d'innombrables dangers.
Plus de 5 millions de joueurs ont déjà passé le pas. Et vous ?
