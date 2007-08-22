Dernières actus
Publié le Vendredi 23 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Odds Chronicles : un nouveau RPG tactique à base de dés
3 doubles de suite = prison ?Odds Chronicles est un RPG tactique roguelite qui se joue à base de lancés de dés. Il est développé par Team Mojo Games et eSolu Games. Il est attendu sur PC, cette année, sur Steam.
Vous pouvez toutefois le tester dès à présent puisqu'une démo gratuite est disponible.
Vous y incarnez Evryn, une garde du corps royale dont le Royaume a été détruit. Elle va devoir recruter des héros au cours de son voyage et partir combattre le Tyran qui a renversé son suzerain.
Chaque personnage a des capacités spéciales que vous pourrez charger jusqu'à les libérer au faît de leur puissance. Et bien entendu, au fil du jeu, vous pourrez améliorer vos héros.
