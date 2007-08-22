Dernières actus
Veterans: Napoleonic Wars, un no...
Final Fantasy VII Remake Intergr...
Screamer dévoile ses modes de j...
Pourquoi le style visuel des mac...
Publié le Vendredi 23 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Spellcasters Chronicles : la deuxième bêta débute le 29 janvier
Allez-y, c'est gratuitSpellcasters Chronicles est un jeu multijoueur, gratuit et jouable en équipe, développé et édité par Quantic Dreams. Il sortira cette année mais en attendant, vous pouvez participer à la 2ème bêta test. Elle débute le 29 janvier à 16h, heure française et durera jusqu'au 2 février, 10h.
Pour y participer, vous pouvez vous inscrire sur Steam. Notez que le jeu est prévu sur PC, uniquement, pour le moment. D'ailleurs, il sortira en accès anticipé le 26 février prochain.
Deux équipes de 3 joueurs s'affrontent dans des parties de 25 minutes. Les joueurs doivent maîtriser la magie et les déplacements à un rythme soutenu. Une liste de 50 sorts les attend. Chaque mage a des pouvoirs préféfinis, des compétences uniques et des rôles définis. A tout moment, les mages, ces Spellcasters, peuvent s'envoler dans les airs et voler au-dessus de l'arène pour combattre.
On en profite pour vous filer les config officielles et vous montrer les deux nouvelles vidéos du jeu.
Configuration minimale requise
- CPU : Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 2600 ou équivalent (6 core / 12 threads)
- GPU : NVidia GeForce RTX 2070 ou Radeon RX 5700 ou équivalent avec au moins 8 GB de VRAM
- Mémoire/RAM: 16 Go de RAM.
- Stockage : SSD NVMe
- Système d’Exploitation : Windows 11Configuration Système Recommandée
- CPU: Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 7 2700 ou équivalent (8 core / 16 threads)
- NVidia GeForce RTX 3070 ou Radeon RX 9060 XT ou équivalent avec au moins 10 Go de VRAM
- Mémoire/RAM : 16 Go de RAM.
- Stockage : SSD NVMe
- Système d’Exploitation : Windows 11
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- GamAlive Awards 2025 : on récompense les meilleurs jeux de l'année !
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- (TEST) Thief VR: Legacy of Shadow (PSVR2, MetaQuest, Steam VR)
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- (TEST) Sharkoon Skiller SGH40W, un bon casque gaming sans fil
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
Dernières Vidéos
- Beast of Reincarnation : le RPG signé Game Freak se dévoile
- Kiln, le nouveau jeu de Double Fine
- Fable : le nouveau jeu arrive cet automne
- Forza Horizon 6 arrive le 19 mai
- The Witch’s Bakery annoncé sur Nintendo Switch 2
- Spellcasters Chronicles : la deuxième bêta débute le 29 janvier
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD