Publié le Vendredi 23 janvier 2026 à 14:10:00 par Cedric Gasperini
Fable : le nouveau jeu arrive cet automne
On a vraiment hâteOn l'attend depuis tant d'années qu'on n'osait plus espérer et pourtant, le nouvel épisode de Fable débarque cet automne. Il sortira sur PC, Xbox Series et PS5.
Repartis de zéro, les développeurs ont repensé le système de combat, réinventé le système de moralité de la saga et gardé l'esprit singulier qui a fait de Fable un succès.
Il s'agit d'un Reboot, avec de nouveaux personnages, une nouvelle histoire, une nouvelle approche. Il gardera toutefois cette même approche "conte de fées", plus proche des personnages, avec une aventure à taille humaine, contrairement aux oeuvres Fantasy dont les enjeux dépassent bien souvent le simple destin du joueur.
Le tout avec un humour so British. Parce que c'est aussi ce qui fait le charme de la saga.
Le jeu débutera alors que le personnage est... un enfant. Et on le suivra dans une aventure étrange : tous les habitants de son village, y compris sa grand-mère, la femme qui l'a élevé, sont transformés en statues de pierre. Dès lors, il va falloir trouver un moyen de les sauver...
Si vous pourrez aller chercher de l'aide à la Guilde des Héros, comme on vous le suggère, vous serez toutefois totalement libre d'arpenter le monde comme il vous plaira.
Et vous pourrez être généreux, voleur, violent, fidèle, infidèle, bigame, héroïque... chaque action influencera votre réputation, votre moralité et la manière dont les gens interagiront avec vous.
On a vraiment hâte d'en découvrir plus.
