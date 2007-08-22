- Norse: Oath of Blood, le jeu tactique de vikings repoussé à février

Publié le Lundi 26 janvier 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Il fait trop froid pour sortir maintenant

Prévu pour la fin d'année dernière, repoussé à janvier... finalement, Norse: Oath of Blood sortira le 17 février sur PC. Par contre, il faudra attendre le printemps pour le voir débarquer sur PS5 et Xbox Series.Bref, l'équipe de développement est à la peine. On vous rappelle qu'il est développé par le studio Artic Hazard et édité par Tripwire.Il s'agit d'un jeu tactique au tour par tour qui se déroule dans l'univers des vikings. Vous allez y jouer Gunnar, un jeune viking contraint à l'exil après que son père a été assassiné par Steinarr Lance-Lointaine. Votre village a été réduit en poussière, votre peuple est parti aux quatre vents... l'heure de la vengeance a sonné.A vous de rebâtir un village, recruter les meilleurs hommes et les meilleures femmes, et partir à la guerre. Parce que oui, chez les vikings, les femmes aussi défoncent des crânes.