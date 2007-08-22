Dernières actus
Publié le Mardi 27 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Asthenia : un monde Dark Fantasy en perdition
L'âme de fondVous êtes Adam, un homme prisonnier d'un monde en perdition. Une dimension parallèle ravagée par une étrange maladie et qui semble à l'abandon, en témoignent les ruines de temples, de villes, d'usines aux machines étonnantes et gigantesques...
Dans ce monde Dark Fantasy, vous allez être la proie d'entités maléfiques et vous allez devoir les combattre.
Essayez de fuir cette dimension où d'autres âmes torturées, comme vous, tentent de s'échapper.
Asthenia est le projet d'un seul homme, Matthaios Lappas, aka Manthos. Il travaille depuis 2019 sur le jeu et s'est récemment adjoint les services d'un autre développeur pour accélérer le développement du jeu.
Il est prévu pour 2027 sur PC, via Steam.
