Publié le Lundi 15 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Lenny Kravitz débarque dans 007 First Light
Tant qu'il ne chante pas...La mauvaise nouvelle, c'est que Lenny Kravitz débarque dans le jeu 007 First Light. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne devrait pas l'entendre brailler et qu'il se contentera, si tout va bien, d'incarner un personnage.
Il jouera le rôle de Bawma le Roi des Pirates, qui gère un réseau de trafic d'armes.
Certes. On l'aurait mal vue en Miss Moneypenny.
007 First Light sortira le 27 mars 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC. Les précommandes sont déjà ouvertes.
On vous rappelle que le jeu proposera de découvrir les débuts de notre agent secret préféré le moins secret du monde. En effet, nous y retrouverons un jeune James Bond tout juste embauché par le MI6 et qui doit faire ses armes. Il débute comme second couteau en soutien à des agents plus aguerris mais, comme à son habitude, va faire preuve d’un mélange de désobéissance et d’initiative pour mener à bien sa mission : capturer un ancien agent qui a retourné sa veste.
Découvrez Lenny dans une nouvelle bande-annonce :
