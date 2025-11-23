DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Dimanche 23 novembre 2025 Ã 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Bataille de boulesSi vous étiez passé dans ma rue, cette nuit, vers 1h du mat’, vous auriez assisté à une grosse bataille de boules de neige.
Nous rentrions de soirée, avec ma chère, tendre et aimante épouse ainsi que ma cadette. La neige tombait à gros flocons et recouvrait déjà la rue. Les voitures garées étaient déjà cachées sous un épais manteau blanc.
A quelques mètres de notre destination, nous avons croisé une amie de ma gamine, proche voisine, sortie précipitamment pour ramasser quelques flocons et confectionner une petite boule de neige à mains nues. Un plaisir simple et innocent comme seuls les flocons peuvent en procurer.
Bien entendu, quand deux ados se croisent, quelle que soit l’heure, quel que soit l’endroit et quelle que soit la situation, elles se jettent dans les bras l’une de l’autre. Un moment de joie, d’amitié, de tendresse simple et pure. Un instant doux et beau.
J’en ai donc profité pour les allumer à coups de boules de neige.
Oui, bon, hein, permettez, mais on ne se refait pas. Depuis le temps, vous le savez, hein, que j’ai repoussé l’idée de m’assagir et de me comporter comme un adulte responsable. (Cela dit, c’est faux. Je suis un adulte totalement responsable des conneries que je commets.) Alors non, ça ne va pas s’arrêter de sitôt : quand y’a une connerie à faire, vous pouvez être sûr que je la fais. Et puis entre nous, allumer sa gamine avec une boule de neige, ça ne fait pas mal. Mieux : quand on la shoote en pleine tête, c’est assez jouissif…
Tout a donc rapidement dégénéré en bataille. Et l’affrontement aurait pu s’arrêter rapidement. Après tout, il était tard, il faisait froid… Mais c’était sans compter sur d’autres voisins et amis, tout aussi gamins dans leur tête, qui sont rentrés de soirée à ce moment-là… et se sont pris au jeu.
Bref, si vous étiez passé dans ma rue, cette nuit, vers 1h du mat’, vous auriez assisté à une grosse bataille de boules de neige.
Le froid, la neige…
Hier matin, déjà, sur le petit marché où j’ai mes habitudes, une équipe de BFM TV arpentait les étals pour interviewer chalands et clients sur… le froid. Super. Du pur journalisme d’investigation. C’est sûr que c’est passionnant d’entendre les uns expliquer que oui, il fait froid, mais qu’il faut bien aller vendre sa marchandise quand même et les autres expliquer que oui, il fait froid, mais il faut bien aller acheter de la marchandise quand même…
Vu qu’il y avait majoritairement des personnes âgées à ce moment-là, ils ont dû se dire que ce serait sympa d’interviewer quelqu’un d’un peu moins grabataire. Ils ne s’attendaient sans doute pas à ce que je leur réponde que « oui, il fait froid, et alors ? A la rigueur, ok, on attendra un peu pour aller courir en slip dans la rue ou faire l’hélicobite dans les champs, mais bon, c’est la même chose chaque année, non ? ».
Pas certain qu’ils gardent ce passage pour leur reportage…
Allez, sur ce, je vais dessiner une bite sur la neige de mon jardin avant qu’elle ne disparaisse.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
