PubliÃ© le Vendredi 21 novembre 2025 Ã 11:50:00 par Cedric Gasperini
Freestyle Football 2, un nouveau jeu de foot de rue
Fun avant toutStudio coréen, Joycity développe actuellement un nouveau jeu de football. Mais oubliez les stars inaccessibles aux salaires indécents qui se prélassent dans des pays à la morale douteuse au moindre petit bobo.
Plongez dans l'univers du foot de rue avec Freestyle Football 2.
Que vous soyez grand, petit, athlétique, bedonnant, massif, gros, vous avez votre place sur le terrain. Un sport populaire, fun, type arcade, qui se veut avant tout rythmé et spectaculaire à jouer.
Les inscriptions à la bêta fermée sont désormais disponibles. Il suffit, pour cela, d'aller sur le site officiel du jeu. Cette bêta débutera en janvier 2026.
Le jeu est prévu sur PS5 et Xbox Series.
