- Clive Barker’s Hellraiser: Revival montre du gameplay

Publié le Vendredi 21 novembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ça va saigner

Clive Barker's Hellraiser: Revival est développé par Saber Interactive. Il s'agit d'un nouveau jeu vidéo d'horreur tiré des univers de Clive Barker.Ce survival horror, en vue subjective, vous entraîne dans l'univers des célèbres films Hellraiser.Les joueurs prendront les commandes d'Aidan, qui doit découvrir les pouvoirs de La Configuration des Lamentations, un mystérieux cube de puzzle, pour aider sa copine à sortir des enfers. Avec les capacités du cube, il devra combattre le culte et remonter jusqu'à Pinhead et détruire le pacte.Le jeu sera disponible sur PC, PS5 et XBoX series.Une vidéo de gameplay a été diffusée. Violente. Sanglante. Dérangeante.