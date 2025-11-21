DerniÃ¨res actus
Cleared Hot, un petit shoot old-...
Ã‰conomisez tout en jouant Ã lâ...
(TEST) Dark Quest 4 (PC, PS5, Xb...
Demonschool, le jeu inspirÃ© par...
PubliÃ© le Vendredi 21 novembre 2025 Ã 09:45:00 par Cedric Gasperini
Fatekeeper, un RPG Fantasy pour 2026
ChÃ©rie, Ã§a va trancherDéveloppé par le studio austro-allemand Paraglacial et édité par THQ Nordic, FateKeeper est un jeu de rôle qui se déroule dans un univers Fantasy. Il est annoncé pour 2026, sur PC, via Steam.
Vous allez arpenter un monde en ruines, fait de forêts, de montagnes, de cavernes souterraines, de bâtiments délabrés, de sanctuaires oubliés, de grottes sauvages... à la recherche de reliques.
Bien entendu, une multitude d'ennemis tenteront de vous en empêcher. Pour combattre, vous aurez des armes blanches mais aussi des sorts magiques à votre disposition.
De nombreuses armes, de nombreux équipements, des reliques permettront de personnaliser votre personnage selon votre style de jeu.
Une vidéo de gameplay de 8 minutes a été dévoilé et montre de très belles choses.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- Kaamelott : DÃ©couvrez la bande-annonce du deuxiÃ¨me volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : DÃ©couvrez la bande-annonce du deuxiÃ¨me volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : DÃ©couvrez la bande-annonce du deuxiÃ¨me volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisÃ© par Cedric Gasperini
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- Dispatch : le jeu sur le quotidien des super-hÃ©ros est sorti
- (TEST) The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Casinos en ligne avec bonus sans dÃ©pÃ´t : gagnez sans risque en 2025
- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin lÃ
- (TEST) Philips GamePix 900, un vidÃ©oprojecteur pour les gamers
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Freestyle Football 2, un nouveau jeu de foot de rue
- Reanimal, le nouveau jeu des crÃ©ateurs de Little Nightmares a une date
- Echo Generation 2, un RPG cubique
- 007 First Light : dÃ©couvrez la supercar Aston Martin Valhalla
- Jumpers, le nouveau film signÃ© Pixar
- Avatar: Frontiers of Pandora â€“ From the Ashes, une nouvelle aventure signÃ©e Ubisoft
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)