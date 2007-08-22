Économisez tout en jouant à l’infini : l’étendue des jeux vidéo avec GNA

Dernières actus
Publié le Vendredi 21 novembre 2025
Économisez tout en jouant à l’infini : l’étendue des jeux vidéo avec GNALes jeux vidéo à GNA sont bon marché : vous obtenez essentiellement 1 à 2 jeux avec des scénarios quasi infinis. Voici comment ça marche !
Jeux RNG : un jeu auquel on peut jouer sans fin
Les jeux vidéo sont devenus assez chers ! Les nouveautés les plus en vogue coûtent plus de 150 euros sur la plupart des plateformes, et passer une simple soirée de jeux vidéo devient de plus en plus difficile. Heureusement, il existe une solution : achetez un jeu à générateur de nombres aléatoires et jouez-y pendant des jours, des mois, voire des années (si vous devenez un fan inconditionnel). De quels jeux s'agit-il ? Voici l'explication !
Les jeux RNG et leurs mécanismes
Les jeux à générateur de nombres aléatoires (GNA = RNG en anglais) sont ceux qui s'appuient sur la génération de nombres aléatoires ou utilisent partiellement la génération de séquences numériques pour influencer le butin, les résultats des combats ou la disponibilité des événements. Il existe 2 principaux types de systèmes GNA :
Génération de nombres véritablement aléatoires
Ces algorithmes ne peuvent même pas être qualifiés d'algorithmes puisqu'ils génèrent des nombres aléatoires sans logique apparente. Ils sont principalement utilisés dans les jeux de casino — le casino le plus rentable de France garantit une équité totale des machines à sous et des jeux de table en solo grâce à ce système.
L'avantage principal réside dans l'impossibilité de prédire le résultat de cette génération de nombres, ce qui empêche les joueurs et les casinos eux-mêmes d'influencer le manche de jeu ou de tricher. Donc, si vous voyez théoriquement le fonctionnement d'un tel générateur de nombres aléatoires, le résultat sera quelque chose comme 829 937 119 343 884 501 — des motifs nuls.
Génération pseudo-aléatoire
Ce type de génération de nombres aléatoires repose sur des algorithmes mathématiques et est donc toujours limité. Contrairement à la génération de séquences véritablement aléatoires, ce type de génération choisit une option parmi plusieurs et combine des éléments aléatoires selon une même logique.
- Les jeux avec un pseudo-GNA unique emploient une seule solution mathématique.
- Il existe cependant des systèmes plus complexes qui combinent de 2-5+ générateurs de nombres aléatoires.
Top avantages immédiats des jeux vidéo RNG
Tout d'abord, l'avantage universel qui dépasse le cadre de cette liste est son prix abordable et sa longue durée de vie. Concrètement, vous achetez un ou deux jeux avec des événements aléatoires, et vous pouvez y jouer pendant des années ; ainsi, 10 euros dépensés se transforment en plus de 300 heures de divertissement. Mais ce n'est pas tout :
- Un choix immense. Il existe des jeux RNG de tous les genres.
- Rejouabilité. Une seule partie génère plus de 500 scénarios !
- Généralement bon marché. Ces jeux coûtent souvent moins de 20 euros.
- Mises à jour. Plus de contenu → plus de diversité dans les résultats du GNA.
- Des communautés immenses. Comme ces jeux offrent de nombreuses façons de jouer, les fans se regroupent pour découvrir de nouvelles combinaisons ou des secrets.
Exemples de jeux RNG
Un joueur de jeux vidéo passionné peut instantanément citer 5 jeux qui utilisent le hasard, même partiellement. Voyons les exemples les plus populaires !
The Binding of Isaac — un jeu indie qui a conquis le monde
Ce roguelike culte repose presque entièrement sur le hasard. Chaque partie génère de nouveaux donjons, de nouvelles salles, de nouveaux ennemis et, surtout, des objets aléatoires aux effets parfois totalement inattendus. Aucune session ne se ressemble : une combinaison d’objets peut transformer le personnage principal en machine de guerre ou le condamner à une mort.
Le jeu est si populaire qu’il existe des chaînes entières dédiées à y jouer quotidiennement, à prédire les résultats du générateur de nombres aléatoires pour obtenir les objets nécessaires, ou à le faire buguer complètement jusqu’à ce que le programme cesse de répondre.
Baldur’s Gate — c'est un jeu de DND après tout
Dans Baldur’s Gate, le générateur de nombres aléatoires est directement inspiré des dés du jeu de rôle Donjons et Dragons. Chaque attaque, sort ou tentative de persuasion est basé sur un jet de dés virtuel. L'élément aléatoire ajoute une tension stratégique : même le plan le mieux élaboré peut échouer à cause d'un seul jet de dés malchanceux. Avec un peu de chance, vous porterez un coup décisif et remporterez la bataille ; si le dé vous donne un 1, vous pourriez accidentellement tuer quelqu'un ou… lécher une araignée...
Destiny 2 — La quête du butin parfait
Le générateur de nombres aléatoires est au cœur de Destiny 2, notamment dans son système de butin. Après chaque mission, événement ou raid, les joueurs obtiennent des armes et armures générées aléatoirement, dotées de statistiques et d'atouts uniques. Cette incertitude crée une boucle addictive : les joueurs recommencent sans cesse pour obtenir le butin parfait. Ce système assure la longévité du jeu et a permis de maintenir une communauté active pendant des années.
No Man’s Sky — L'univers infini (du hasard)
No Man’s Sky pousse le concept du GNA à une échelle cosmique, au sens propre du terme. L'univers entier est généré de manière procédurale : chaque planète, espèce, ressource, véhicule et climat est le fruit de calculs pseudo-aléatoires. Le joueur devient un explorateur d'un monde infini, où la découverte est constante. Les possibilités ne sont évidemment pas infinies, mais 18 milliards de planètes générées aléatoirement — c'est tout de même impressionnant.
Minecraft — Créativité contre hasard
Enfin, Minecraft illustre l'équilibre entre contrôle et aléatoire. Les mondes sont générés aléatoirement à chaque nouvelle partie. Vous obtenez des biomes, des ressources et des structures uniques. Ce principe encourage l'exploration et la créativité, car chaque graine de monde devient une aventure différente.
