Demonschool, le jeu inspiré par la saga Persona est sorti !

Publié le Jeudi 20 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Retour sur les bancs de l'école

Demonschool est un jeu qui s'inspire des classiques du genre, tels que Persona ou Shin Megami Tensei. Il vous plonge dans la peau de Faye, une étudiante qui se retrouve dans une université, située sur une île étrange. En explorant les lieux, elle va se rendre compte que des démons ont envahi l'école. Et ça tombe bien, elle est issue d'une longue lignée de chasseurs de démons. En compagnie de ses camarades de classe, tous plus étranges les uns que les autres, elle va tenter de rétablir l'ordre...Il va falloir gérer son agenda, parce qu'outre les combats, il y a les cours à suivre, mais aussi parce qu'étudier permet, comme dans la vraie vie, d'améliroer son personnage. Il faudra aussi se faire des amis, rencontrer des gens, créer du lien, pour ensuite étoffer votre équipe. Une quinzaine de personnages pourra ainsi rejoindre vos rangs.Les affrontements se dont au tour par tour, via des grilles tactiques.Développé par Ysbryd Games, Demonschool vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.