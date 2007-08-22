Dernières actus
Winter Survival est disponible e...
Tales of Berseria Remastered ann...
Légendes Pokémon : Z-A dévoil...
PGA TOUR 2K25 annoncé sur Ninte...
Publié le Jeudi 20 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Demonschool, le jeu inspiré par la saga Persona est sorti !
Retour sur les bancs de l'écoleDemonschool est un jeu qui s'inspire des classiques du genre, tels que Persona ou Shin Megami Tensei. Il vous plonge dans la peau de Faye, une étudiante qui se retrouve dans une université, située sur une île étrange. En explorant les lieux, elle va se rendre compte que des démons ont envahi l'école. Et ça tombe bien, elle est issue d'une longue lignée de chasseurs de démons. En compagnie de ses camarades de classe, tous plus étranges les uns que les autres, elle va tenter de rétablir l'ordre...
Il va falloir gérer son agenda, parce qu'outre les combats, il y a les cours à suivre, mais aussi parce qu'étudier permet, comme dans la vraie vie, d'améliroer son personnage. Il faudra aussi se faire des amis, rencontrer des gens, créer du lien, pour ensuite étoffer votre équipe. Une quinzaine de personnages pourra ainsi rejoindre vos rangs.
Les affrontements se dont au tour par tour, via des grilles tactiques.
Développé par Ysbryd Games, Demonschool vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
Articles préférés
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Dispatch : le jeu sur le quotidien des super-héros est sorti
- (TEST) The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là
- (TEST) Philips GamePix 900, un vidéoprojecteur pour les gamers
Dernières Vidéos
- Freestyle Football 2, un nouveau jeu de foot de rue
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Echo Generation 2, un RPG cubique
- 007 First Light : découvrez la supercar Aston Martin Valhalla
- Jumpers, le nouveau film signé Pixar
- Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes, une nouvelle aventure signée Ubisoft
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)