Publié le Jeudi 20 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
PGA TOUR 2K25 annoncé sur Nintendo Switch 2
Une chouette nouvelle2K Games a annoncé la sortie prochaine de PGA TOUR 2K25 sur Nintendo Switch 2. Le jeu est développé en partenariat avec Unity.
Cette version sera en tout point identique aux versions PC, PS5 et Xbox Series déjà sorties.
Un bon petit jeu, idéal pour les fans de golf, que nous avons testé en début d'année, sur PC et consoles.
11 joueurs sont proposés dans le roster (pour le jeu de base), dont Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick, Justin Thomas, Tony Finau, Lydia Ko, Tom Kim, Brooke Henderson… Niveaux parcours, l'Open Championship au Royaume-Uni et le St. George’s Golf and Country Club se noient dans des parcours américains situés en Floride, au Michigan, en Californie et j’en passe. Il y en a pas loin d’une trentaine, ce qui est franchement réjouissant.
La date exacte de sortie n'a pas encore été dévoilée.
