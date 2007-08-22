Tales of Berseria Remastered annoncé pour février 2026

Publié le Jeudi 20 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Mais pourquoi est-elle si méchante ?

Bandai Namco Entertainment Europe a annoncé la sortie de Tales of Berseria Remastered, troisième titre du projet Tales of Remastered pour le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC sur Steam et Nintendo Switch.Il s'agit du premier épisode de la série Tales of dans lequel apparaît Velvet Crowe, personnage phare et bien connu des fans. Déchirée par la mort de son frère, elle va se lancer dans une quête impitoyable de vengeance.Et comme d'havbitude, elle va croiser la route de nombreux personnages, dont certains se joindront à elle..Cette version améliore quelques petites choses, outre l'aspect graphique : icônes de destination, activation ou désactivation des rencontres et accès rapide à la boutique.Un trailert a été dévoilé.