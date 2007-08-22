Légendes Pokémon : Z-A dévoile un nouveau Pokémon... payant

Publié le Jeudi 20 novembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

 

Légendes Pokémon : Z-A dévoile un nouveau Pokémon... payant

On appelle ça une méga-évolution

The Pokémon compagnie a dévoilé un nouveau Pokémon à appaître prochainement dans Légendes Pokémon : Z-A. Et il ne s'agit pas de n'importe quel Pokémon, mais de la méga-évolution du okémon fabuleux Zeraora.

Ce Méga-Zeraora peut emmagasiner une énergie électrique équivalant à dix éclairs. Elle se concentre sur son front, son torse, son dos et ses pattes, dans les interstices qui émettent une lueur bleue.
  • Catégorie : Pokémon Vif Éclair
  • Type : Électrik
  • Taille : 1,5 m
  • Poids : 44,5 kg
Méga-Zeraora apparaîtra dans Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension, qui sortira le 10 décembre 2025 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Méga-Dimension est un contenu additionnel payant[.

Une vidéo a été publiée.

 

 
