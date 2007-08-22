Dernières actus
Publié le Jeudi 20 novembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Légendes Pokémon : Z-A dévoile un nouveau Pokémon... payant
On appelle ça une méga-évolutionThe Pokémon compagnie a dévoilé un nouveau Pokémon à appaître prochainement dans Légendes Pokémon : Z-A. Et il ne s'agit pas de n'importe quel Pokémon, mais de la méga-évolution du okémon fabuleux Zeraora.
Ce Méga-Zeraora peut emmagasiner une énergie électrique équivalant à dix éclairs. Elle se concentre sur son front, son torse, son dos et ses pattes, dans les interstices qui émettent une lueur bleue.
- Catégorie : Pokémon Vif Éclair
- Type : Électrik
- Taille : 1,5 m
- Poids : 44,5 kg
Une vidéo a été publiée.
