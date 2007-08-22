Dernières actus
Publié le Vendredi 24 octobre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series)
Et si on remettait le souk dans un nouvel univers ?Après avoir vraiment bien accroché au premier opus, parce qu'il est arrivé au bon moment, j'avoue que j'en attendais beaucoup de cette suite. Qui a vraiment tardé à arriver (6 ans, quand même !).
Est-ce que j'en attendais trop ?
Peut-être. Néanmoins, même si le jeu est imparfait, si tout un tas de petits défauts peuvent déplaire à grand nombre de joueurs, j'ai replongé avec plaisir dans ce monde un peu déjanté, qui n'est pas sans rappeler Borderlands, mais en plus subtil, plus fin et, surtout, nettement plus travaillé niveau scénario.
Bref, laissez-vous tenter vous aussi.
