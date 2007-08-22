- PowerWash Simulator 2 est disponible

Publié le Vendredi 24 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu haute pression

Tous les amoureux du Karsher seront ravis d'apprendre qu'ils vont pouvoir s'en donner à coeur joie même si chez eux, il n'y a plus rien à nettoyer.PowerWash Simulator 2 vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series, mais aussi sur Nintendo Switch 2. Le jeu est développé par FuturLab.Vous êtes un nettoyeur. Pas un tueur à gages. Un nettoyeur au sens propre. Vous devez nettoyer décaper, brosser... redonner une nouvelle jeunesse à des objets et des bâtiments. Avec votre karsher et tout un tas d'options pour retirer la saleté et faire briller, vous remplissez mission sur mission, allez de chantier en chantier, et petit à petit, récupérez un petit pécule pour acheter encore plus d'objets et bâtiments à nettoyer, mais aussi de nouveaux outils.Un comble, vous qui n'êtes pas foutu de passer l'éponge sur la table après manger.