(TEST) Trust GXT 872 Xyra, un clavier TKL de grande classe

Publié le Jeudi 23 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Beau comme un camion

Les claviers TKL ont le vent en poupe actuellement, les fans de jeux vidéo compétitif ne jurant plus que par eux. Nous en avons testé un nouveau, signé de la marque Trust.Un clavier à un prix abordable, avec quelques options plutôt intéressantes.Et surtout, un beau clavier. Si, si. Nous, on a adoré les deux couleurs, qui nous ont ramené à l'époque des claviers Microsoft des années 90 et 2000.Bref, si vous cherchez un clavier TKL, lisez notre test, il se pourrait que ce soit le modèle qu'il vous faut.