Publié le Mercredi 22 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Spooky Express, un petit jeu de puzzles monstrueux
Un petit jeu avec du mordantDéveloppé par Draknek and Friends, Spooky Express vient de sortir sur PC, via Steam, et sur mobiles. Il s'agit d'un jeu de puzzles dans lequel vous allez diriger un train, le Trainsylvania. Vous allez y transporter des humains, mais aussi des monstres comme des vampires ou des zombies.
A vous de placer les rails comme il le faut pour que les vampires retrouvent leur cercueil, les zombies leurs tombes et les humains... leur maison. Il n'y a qu'une place, dans le Trainsylvania. Vous allez donc devoir gérer les voyageurs au mieux, notamment pour qu'ils ne se croisent pas...
Mignon, sympa, un petit jeu à découvrir.
