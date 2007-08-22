Dernières actus
Publié le Lundi 22 septembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
Des pétards pas mouillésDepuis 9 ans maintenant, les Masters de Feu récompensent les meilleurs artificiers du monde entier. Durant 4 ans, des pros des arts pyrotechniques se challengent et les vainqueurs sont alors conviés à un ultime concours, une ultime finale, qui a lieu à Compiègne, en septembre, tous les ans.
Cette année, la Suisse (Sugyp SA), la Finlande (Joho Pyro Professional Fireworks) et l'Allemagne (Feuerwerk Gmbh) ont atteint ce stade et ont donc tenté de remporter le trophée du Master d'Or.
14 000 spectateurs se sont massés sur l'hippodrome de Compiègne. Dès 17h, les fans de feux d'artifice se sont précipités pour avoir les meilleures places sur la pelouse, tandis que d'autres rejoignaient leurs sièges numérotés. Portée par une organisation aux petits oignons, et même si l'afflux énorme de spectateurs ne permet pas d'éviter l'attente pour pénétrer sur l'hippodrome, l'arrivée sur place est plutôt fluide et simple. Globalement, l'organisation est rodée et efficace. Un bon point.
L'événement est très familial, bon enfant et il n'est pas rare d'engager la conversation et sympathiser avec son voisin de queue...
Pour se restaurer, de très nombreux foodtrucks vendaient burgers, kebabs, sandwichs, crêpes, gaufres... Il y a du choix. A défaut de prix raisonnables (et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, malheureusement... c'est peut-être un point à revoir). Comptez une bonne heure de queue à partir de 19h, avant d'être servi... Ça fait long pour un sandwich sec et des frites froides... Pas de quoi gâcher la soirée pour autant. L'ambiance est vraiment sympa.
Heureusement, les bars, eux, dépotent et sont bien plus rapides. Petit bonus appréciable, la présence d'une fanfare qui faisait le show en attendant le lancement des hostilités.
C'est une fois la nuit tombée, à 20h30, que la cérémonie a débuté. Maxime Schneider aux commandes pour présenter chaque spectacle, accompagné par le fondateur des Masters de feu, Edouard Grégoire. Et un jury composé de Catherine Davyszenka, comédienne et chanteuse, Sandra Lou, animatrice et journaliste, Séverine Ferrer, présentatrice et comédienne, Philippe Candeloro, ancien patineur artistique et présentateur, Emman Menon, élue Reine du Muguet 2025 à Compiègne, Antoine Gilibert, président d'honneur de la Société de Courses de Compiègne, Philippe Marini, maire de Compiègne et Yann Rodriguez Lopez, programmateur du Festival d'art pyrotechnique de Cannes.
Pour ne pas biaiser les votes du public, les spectacles se sont déroulés anonymement, la correspondance entre les pays et les feux ayant été révélée à la fin.
Mais chaque année, entre 20h30 et 23h30, le déroulement de la soirée est le même : feu d'ouverture, premier pays, second pays, troisième pays, feu de fermeture.
Chaque session dure 15 minutes.
Le feu d'ouverture et de clôture était signé Arteventia.
Chaque pays avait un thème et un morceau imposé. Les feux doivent surtout suivre le rythme de la musique. Et tous ont le même budget.
La Suisse a ouvert le bal, puis la Finlande, malheureusement coupée par un incident technique dû à un orage qui s'est abattu pendant une quinzaine de minutes, puis ce fut au tour de l'Allemagne.
Si le prix du public a salué la performance finlandaise, c'est l'Allemagne qui a été consacrée grâce au Jury. C'est donc elle qui remporte le Master d'or 2025.
Ce qu'il faut surtout retenir, c'est la maestria générale de la soirée. Même les feux d'ouverture et de clôture n'ont pas à rougir, niveau qualité. C'est du très très grand feu d'artifice. On en prend plein les yeux, plein les oreilles avec des musiques choisies avec soin.
Visuellement exceptionnel, artistiquement incroyable, formidable de créativité... ce sont des show comme vous n'en avez jamais vu. Même sans être particulièrement passionné de pyrotechnie, ce qui est mon cas, on ne peut que succomber à la maestria des artificiers. C'est vraiment du grand art. Epoustouflant.
C'est à vivre au moins une fois, et même plus si possible.
Rendez-vous sur le site officiel des Masters de feu, pour vous inscrire et être au courant de la mise en vente prochaine des billets pour l'édition 2026.
